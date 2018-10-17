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Прокуратура: СБУ буде доручено розслідування теракту у Керчі

Прокуратура: СБУ буде доручено розслідування теракту у Керчі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прокуратура АР Крим доручить слідчим підрозділам СБУ досудове розслідування теракту у політехнічному коледжі у Керчі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник начальник відділу прокуратури АР Крим Роман Мурачов, передає кореспондент УНН.

"Досудове розслідування триває. Буде надано доручення Службі безпеки Україні для відпрацювання різноманітних версій… Там велика кількість версій. У тому числі буде відпрацьовуватися і остання версія щодо, наскільки я знаю, особу вбивці встановлено і це терористичний акт. Ми також перевіряємо цю особу і вказану версію. Крім того будемо встановлювати дані потерпілих, кількість загиблих", - сказав Мурачов.

За його словами, українські правоохоронці наразі не володіють точною інформацією щодо кількості загиблих і поранених. Мурачов зазначив, що, за різними даними, кількість загиблих сягає від від 10 до 15, а поранених - біля 37.

Представник прокуратури визнав, що відсутність доступу на окуповану територію Криму ускладнює розслідування, але є різні джерела отримання інформації.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за статтею “Теракт” за фактом сьогоднішнього вибуху в будівлі політехнічного коледжу в окупованій Керчі.

Нагадаємо, кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на "Вбивство".

Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. В результаті вибуху загинули 18 осіб, близько 40 поранені.

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Нагадаємо, російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як “терористичний акт”.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Раніше повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.

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