Прокуратура настаивает, что убийство ребенка в Киевской области является групповым преступлением
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Убийство 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком, это групповое преступление. Об этом завил прокурор Киевской области Владислав Воляна, передает корреспондент УНН.
"Да", - ответил Воляна на вопрос журналиста или групповой это преступление.
"Подозреваемых двое, но все-таки, когда люди собрались вместе, договорились заранее провести время, и во время этого стрелять в густо населенной части города, это не просто, какая-то окраина или жилые дома, частный сектор. Поэтому несмотря на то, кто конкретно попал, это уже (значит - ред.), что они должны отвечать", - рассказал Воляна.
Также, по его словам, это умышленное преступление.
"Там жилая застройка, известно, что там ходят люди, играют маленькие дети. Поэтому стреляя и даже не видя цели, человека - это уже умышленность - стрельбав в такой обстановке", - сказал Воляна, отвечая на вопрос журналиста, о том, что линия защиты настаивает, что умышленности преступления нет.
Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика. Второго полицейского суд также отправил под стражу, хотя второй подозреваемый заявил, что не стрелял.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские. Ребенок умер в больнице
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.
Обоих подозреваемых задержали. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия и убийстве ребенка.