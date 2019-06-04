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Прокуратура настаивает, что убийство ребенка в Киевской области является групповым преступлением

Прокуратура настаивает, что убийство ребенка в Киевской области является групповым преступлением

Киев  •  УНН

 • 22765 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Убийство 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком, это групповое преступление. Об этом завил прокурор Киевской области Владислав Воляна, передает корреспондент УНН.

"Да", - ответил Воляна на вопрос журналиста или групповой это преступление.

"Подозреваемых двое, но все-таки, когда люди собрались вместе, договорились заранее провести время, и во время этого стрелять в густо населенной части города, это не просто, какая-то окраина или жилые дома, частный сектор. Поэтому несмотря на то, кто конкретно попал, это уже (значит - ред.), что они должны отвечать", - рассказал Воляна.

Также, по его словам, это умышленное преступление.

"Там жилая застройка, известно, что там ходят люди, играют маленькие дети. Поэтому стреляя и даже не видя цели, человека - это уже умышленность - стрельбав в такой обстановке", - сказал Воляна, отвечая на вопрос журналиста, о том, что линия защиты настаивает, что умышленности преступления нет.

Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика. Второго полицейского суд также отправил под стражу, хотя второй подозреваемый заявил, что не стрелял.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские. Ребенок умер в больнице

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.

Обоих подозреваемых задержали. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия и убийстве ребенка.

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