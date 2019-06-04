Прокуратура наполягає, що вбивство дитини на Київщині є груповим злочином

“Так”, — відповів Волян на питання журналіста чи груповий це злочин.

“Підозрюваних двоє, але все-таки, коли люди зібралися разом, домовилися заздалегідь провести час, і під час цього стріляти в густо населеній частині міста, це не просто, якась окраїна чи житлові будинки, приватний сектор. Тому попри те хто конкретно поцілив, це вже (означає — ред.), що вони повинні відповідати”, — розповів Волян.

Також, за його словами, це є умисний злочин.

“Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи й навіть не бачачи цілі, людини — це вже є умисність - проведення пострілів в такій обстановці”, — сказав Волян, відповідаючи на питання журналіста, про те, що лінія захисту наполягає, що умисності злочину не має.

Як повідомляв УНН, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика. Другого поліцейського суд також відправив під варту, хоча другий підозрюваний заявив, що не стріляв.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські. Дитина померла в лікарн

З’ясувалося, що поліцейський “пристрілював” рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.



Обох підозрюваних затримали. Їх обвинувачують у хуліганстві, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї та вбивстві дитини.