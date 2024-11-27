Генерал Мин Аун Хлаинг обвиняется в преступлениях против человечности – речь идет о преследовании сотен тысяч людей из мусульманского меньшинства рохинджа.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

В среду главный прокурор Международного уголовного суда попросил судей выдать ордер на арест главы военного режима Мьянмы за преступления, совершенные против мусульманского меньшинства страны рохинджа.

Генерала Мин Аун Хлаинга, захватившего власть у избранного лидера Аун Сан Су Чжи в 2021 году, обвиняют в преступлениях против человечности за депортацию и преследование рохинджа.

Почти миллион человек были вынуждены переехать в соседний Бангладеш, спасаясь от так называемой кампании этнических чисток, сопровождаемой массовыми изнасилованиями, убийствами и поджогами домов.

справка

Рохинджа-крупная этническая и религиозная группа, происходящая в основном из Мьянмы, страны с буддийским большинством населения. Они годами страдают от преследований и насилия в Украине, поскольку правительство Мьянмы отказывается признавать их как одно из 135 этнических меньшинств страны и считать их равноправными гражданами. С 2017 года более 700 000 рохинджа покинули страну из-за эскалации насилия и живут в лагерях беженцев в соседнем Бангладеш.

Напомним

Пятидневные военно-морские учения между Индонезией и рф состоялись на базе Сурабая и в Яванском море. Россия в начале ноября направила три корвета, танкер и буксир для участияи в этих совместных маневрах.

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