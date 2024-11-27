Прокуратура Гааги запрашивает ордер на арест главы хунты Мьянмы
Киев • УНН
Главный прокурор Международного уголовного суда просит выдать ордер на арест генерала Мин Аун Хлаинга. Его обвиняют в преступлениях против человечности в отношении мусульманского меньшинства рохинджа.
Генерал Мин Аун Хлаинг обвиняется в преступлениях против человечности – речь идет о преследовании сотен тысяч людей из мусульманского меньшинства рохинджа.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
В среду главный прокурор Международного уголовного суда попросил судей выдать ордер на арест главы военного режима Мьянмы за преступления, совершенные против мусульманского меньшинства страны рохинджа.
Генерала Мин Аун Хлаинга, захватившего власть у избранного лидера Аун Сан Су Чжи в 2021 году, обвиняют в преступлениях против человечности за депортацию и преследование рохинджа.
Почти миллион человек были вынуждены переехать в соседний Бангладеш, спасаясь от так называемой кампании этнических чисток, сопровождаемой массовыми изнасилованиями, убийствами и поджогами домов.
справка
Рохинджа-крупная этническая и религиозная группа, происходящая в основном из Мьянмы, страны с буддийским большинством населения. Они годами страдают от преследований и насилия в Украине, поскольку правительство Мьянмы отказывается признавать их как одно из 135 этнических меньшинств страны и считать их равноправными гражданами. С 2017 года более 700 000 рохинджа покинули страну из-за эскалации насилия и живут в лагерях беженцев в соседнем Бангладеш.
Напомним
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