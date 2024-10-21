Новым президентом Вьетнама стал генерал Луонг Куонг: в инаугурационной речи он пообещал стране гибкую и современную армию

Во Вьетнаме парламент назначил генерала армии Луонга Куонга новым главой государства, - за него проголосовали все 440 членов Национальной ассамблеи.

Пишет УНН со ссылкой на газету «Дай Доан Кет» и VOV.

На 8-й сессии 15-го Национального собрания под председательством Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана 15-е Национальное собрание избрало генерала Луонга Куонга - Постоянного секретаря Секретариата, то есть президента Социалистической Республики Вьетнам. - говорится в сообщении.

Как указывается, 67-летний Куонг, имеющий за плечами долгую военную карьеру, был избран президентом полным числом голосов (440) и был приведен к присяге на той же парламентской сессии, VOV, вьетнамская национальная радиостанция, контролируемая правящей Коммунистической партией.

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В своей инаугурационной речи Куонг пообещал укреплять оборонный потенциал Вьетнама и продолжать независимую и многостороннюю внешнюю политику. Также он пообещал «укрепить национальную безопасность и построить хорошо обученную, гибкую и современную революционную армию» во Вьетнаме.

Справка

Президент Вьетнама имеет мало прямых полномочий и играет в основном церемониальную роль, представляя страну на встречах высокого уровня с иностранными чиновниками.

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За время своего недолгого пребывания на посту президента предшественник Куонга То Лам встречался, в частности, с президентами Китая, российским диктатором и президентом США. Во Вьетнаме лидер партии стал самой влиятельной фигурой, поскольку покойный Нгуен Фу Чонг расширил свои полномочия в течение 13 лет своего пребывания у власти.

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