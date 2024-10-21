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Новим президентом В'єтнаму став генерал Луонг Куонг: у інавгураційній промові він пообіцяв країні гнучку і сучасну армію

Київ • УНН

 • 17839 перегляди

Парламент В'єтнаму одноголосно обрав генерала Луонга Куонга новим президентом країни. У інавгураційній промові він пообіцяв зміцнити оборону та створити сучасну армію.

Новим президентом В'єтнаму став генерал Луонг Куонг: у інавгураційній промові він пообіцяв країні гнучку і сучасну армію

У В'єтнамі парламент призначив генерала армії Луонга Куонга новим главою держави, - за нього проголосували усі 440 членів Національної асамблеї.

Пише УНН із посиланням на газету "Дай Доан Кет" та VOV.

На 8-й сесії 15-ї Національної асамблеї під головуванням Голови Національної асамблеї Чан Тхань Мана 15-та Національна асамблея обрала генерала Луонга Куонга - Постійного секретаря Секретаріату, тобто президента Соціалістичної Республіки В'єтнам.

- ідеться у повідомленні. 

Як вказується, 67-річний Куонг, який має за плечима довгу військову кар’єру, був обраний президентом повним числом голосів (440) та був приведений до присяги на тій же парламентській сесії, VOV, в’єтнамська національна радіостанція, контрольована правлячою Комуністичною партією.

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У своїй інавгураційній промові Куонг пообіцяв зміцнювати оборонний потенціал В'єтнаму і продовжувати незалежну та багатосторонню зовнішню політику. Також він пообіцяв "зміцнити національну безпеку і побудувати добре навчену, гнучку і сучасну революційну армію" у В’єтнамі.

Довідка

Президент В’єтнаму має мало прямих повноважень і відіграє здебільшого церемоніальну роль, представляючи країну на зустрічах високого рівня з іноземними високопосадовцями.

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За час свого недовгого перебування на посаді президента попередник Куонга То Лам зустрічався, зокрема, з президентами Китаю, російським диктатором та президентом США. У В'єтнамі лідер партії став найвпливовішою фігурою, оскільки покійний Нгуєн Фу Чонг розширив свої повноваження протягом 13 років свого перебування при владі.

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