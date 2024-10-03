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The Washington Post

Десятки тигрів загинули після спалаху пташиного грипу в зоопарках В'єтнаму

Київ • УНН

 • 12660 перегляди

У двох зоопарках на півдні В'єтнаму від пташиного грипу H5N1 загинули 47 тигрів, 3 леви та пантери. Тварини, ймовірно, заразилися після вживання м'яса інфікованих курей.

Десятки тигрів загинули після спалаху пташиного грипу в зоопарках В'єтнаму

Десятки тигрів загинули у зоопарках на півдні В'єтнаму після спалаху пташиного грипу, за даними державних ЗМІ, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Повідомлялося, що з серпня від вірусу загинули три леви та пантери, а також 47 тигрів.

Спалах H5N1 стався в зоопарку Vuon Xoai неподалік міста Хошимін і в сафарі-парку My Quynh у сусідній провінції Лонг Ан.

Офіційний представник повідомив агентству новин Reuters, що тварини, ймовірно, захворіли після того, як їх нагодували м'ясом інфікованих курей.

Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму повідомило, що два зразки, взяті у мертвих тигрів, дали позитивний результат на пташиний грип, і чиновники "відстежують джерело курки, щоб визначити причину".

Зоопарки відмовилися від коментарів, коли зв'язалося з ними інформаційне агентство AFP.

Доповнення

Поради на веб-сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), як вказано, застерігають від вживання сирого або недовареного м'яса та яєць із регіонів, де спостерігаються спалахи пташиного грипу через високий ризик зараження.

Штам вірусу H5N1 в першу чергу вражає тварин, і ВООЗ стверджує, що майже всі випадки зараження людей відбуваються внаслідок тісного контакту з інфікованими живими чи мертвими птахами чи забрудненим середовищем.

З 2022 року збільшилася кількість повідомлень про смертельні спалахи серед ссавців, викликаних вірусами грипу, включаючи H5N1.

З 2003 року було зареєстровано близько 900 випадків зараження людей, з яких більше половини закінчилися смертю.

На Алясці зареєстровано перший летальний випадок пташиного грипу у білих ведмедів04.01.24, 12:00 • 23382 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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