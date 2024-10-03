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Десятки тигров погибли после вспышки птичьего гриппа в зоопарках Вьетнама

Десятки тигров погибли после вспышки птичьего гриппа в зоопарках Вьетнама

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 13:03  •  2631 просмотра

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В двух зоопарках на юге Вьетнама от птичьего гриппа H5N1 погибли 47 тигров, 3 льва и пантеры. Животные, вероятно, заразились после употребления мяса инфицированных кур.

Десятки тигров погибли в зоопарках на юге Вьетнама после вспышки птичьего гриппа, по данным государственных СМИ, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщалось, что с августа от вируса погибли три льва и пантеры, а также 47 тигров.

Вспышка H5N1 произошла в зоопарке Vuon Xoai недалеко от города Хошимин и в сафари-парке My Quynh в соседней провинции Лонг Ан.

Официальный представитель сообщил агентству новостей Reuters, что животные, вероятно, заболели после того, как их накормили мясом инфицированных кур.

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило, что два образца, взятые у мертвых тигров, дали положительный результат на птичий грипп, и чиновники «отслеживают источник курицы, чтобы определить причину».

Зоопарки отказались от комментариев, когда связалось с ними информационное агентство AFP.

Дополнение

Советы на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как указано, предостерегают от употребления сырого или недоваренного мяса и яиц из регионов, где наблюдаются вспышки птичьего гриппа из-за высокого риска заражения.

Штамм вируса H5N1 в первую очередь поражает животных, и ВОЗ утверждает, что почти все случаи заражения людей происходят в результате тесного контакта с инфицированными живыми или мертвыми птицами или загрязненной средой.

С 2022 года увеличилось количество сообщений о смертельных вспышках среди млекопитающих, вызванных вирусами гриппа, включая H5N1.

С 2003 года было зарегистрировано около 900 случаев заражения людей, из которых более половины закончились смертью.

На Аляске зарегистрирован первый летальный случай птичьего гриппа у белых медведей4 января 2024, 10:00 • 23207 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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