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На Аляске зарегистрирован первый летальный случай птичьего гриппа у белых медведей

На Аляске зарегистрирован первый летальный случай птичьего гриппа у белых медведей

Киев • УНН

 • 23377 просмотра

Смертельно опасный птичий грипп был обнаружен у мертвого белого медведя на Аляске, что стало первым известным случаем заражения арктических животных, находящихся под угрозой исчезновения. Ткани медведя дали положительный результат на вирус

Высоколетальная форма птичьего гриппа, распространяющаяся по всему миру, теперь обнаружена у мертвого белого медведя на Аляске. Это первый известный случай среди арктических животных, которые внесены в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с законом об исчезающих видах в США, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Прошлой осенью белый медведь был найден мертвым на крайнем севере Аляски, недалеко от Уткиагвика. Мазки, взятые у животного, первоначально дали отрицательный результат на вирус. Но когда эксперты провели более комплексное обследование, проведя вскрытие и взяв образцы тканей медведя, они обнаружили явные признаки воспаления и заболевания, сказал ветеринар штата Аляска, доктор Боб Герлах.

По данным Департамента охраны окружающей среды Аляски, в прошлом месяце образцы тканей медведя дали положительный результат на вирус. По словам доктора Герлаха, в конечном итоге вирус был идентифицирован во многих органах. "Я думаю, было бы с уверенностью сказать, что он умер от вируса", — сказал он.

На Аляске ранее сообщалось об инфекциях у бурого и черного медведей, а также у нескольких рыжих лисиц.

Неясно, как белый медведь заразился вирусом, но в этом районе были зарегистрированы случаи заражения птиц. По словам доктора Герлаха, белый медведь мог заразиться после того, как съел мертвую или больную птицу.

Зараженный белый медведь является еще одним свидетельством того, насколько широко распространился этот вирус, высокопатогенная форма H5N1. С момента появления вируса в 2020 году он распространился на все континенты, кроме Австралии. Он также заразил необычайно широкий спектр диких птиц и млекопитающих, включая лисиц, скунсов, пум и морских львов.

"Число млекопитающих, зараженных инфекциями, продолжает расти", - сказал доктор Герлах.

В большинстве случаев вирус не вызывал массовой гибели популяций диких млекопитающих (южноамериканские морские львы были одним заметным исключением.) Но он представляет собой новую угрозу для и без того уязвимого белого медведя, которому угрожают изменение климата и таяние морского льда.

"Обеспокоенность заключается в том, что мы не знаем общих масштабов того, что вирус может сделать с видами белых медведей", - сказал доктор Герлах.

И ученые не знают, является ли этот случай единичным или есть другие зараженные белые медведи, избежавшие обнаружения. Отслеживать вирус в популяциях диких животных, особенно в таких отдаленных местах, как северная Аляска, может быть сложно. 

По словам доктора Герлаха, местные ученые, чиновники и другие эксперты будут продолжать искать признаки вируса у диких животных, в том числе у белых медведей, которые оказываются мертвыми или кажутся больными.

Птичий грипп убил трех калифорнийских кондоров на севере Аризоны08.04.2023, 22:18 • 728362 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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