На Алясці зареєстровано перший летальний випадок пташиного грипу у білих ведмедів

ukenru
29 березня, 17:57 • 157735 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 196609 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 177741 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 215112 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 187504 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 158388 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 161967 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151802 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 434289 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173426 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
47 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 106446 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 110381 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 109955 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 67036 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 100903 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 286174 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 434303 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 482063 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 486787 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 392977 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 67036 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 196633 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 145366 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 138614 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 111662 перегляди
Актуальне
На Алясці зареєстровано перший летальний випадок пташиного грипу у білих ведмедів

На Алясці зареєстровано перший летальний випадок пташиного грипу у білих ведмедів

Київ • УНН

 • 23382 перегляди

Смертельно небезпечний пташиний грип виявили у мертвого білого ведмедя на Алясці, що стало першим відомим випадком зараження арктичних тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Тканини ведмедя дали позитивний результат на вірус

Високолетальна форма пташиного грипу, що поширюється по всьому світу, тепер виявлена у мертвого білого ведмедя на Алясці. Це перший відомий випадок серед арктичних тварин, яких внесено до списку таких, що перебувають під загрозою зникнення відповідно до закону про зникаючі види в США, пише УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Минулої осені білий ведмідь був знайдений мертвим на крайній півночі Аляски, недалеко від Уткіагвіка. Мазки, взяті у тварини, спочатку дали негативний результат на вірус. Але коли експерти провели більш комплексне обстеження, провівши розтин і взявши зразки тканин ведмедя, вони виявили явні ознаки запалення і захворювання, сказав ветеринар штату Аляска, доктор Боб Герлах.

За даними Департаменту охорони навколишнього середовища Аляски, минулого місяця зразки тканин ведмедя дали позитивний результат на вірус. За словами доктора Герлаха, врешті вірус був ідентифікований у багатьох органах. "Я думаю, було б з упевненістю сказати, що він помер від вірусу", - сказав він.

На Алясці раніше повідомляли про інфекції у бурого і чорного ведмедів, а також у кількох рудих лисиць.

Неясно, як білий ведмідь заразився вірусом, але в цьому районі були зареєстровані випадки зараження птахів. За словами доктора Герлаха, білий ведмідь міг заразитися після того, як з'їв мертвого або хворого птаха.

Заражений білий ведмідь є ще одним свідченням того, наскільки широко поширився цей вірус, високопатогенна форма H5N1. З моменту появи вірусу 2020 року він поширився на всі континенти, крім Австралії. Він також заразив надзвичайно широкий спектр диких птахів і ссавців, включно з лисицями, скунсами, пумами і морськими левами.

"Кількість ссавців, заражених інфекціями, продовжує зростати", - сказав доктор Герлах.

Здебільшого вірус не спричиняв масової загибелі популяцій диких ссавців (південноамериканські морські леви були одним помітним винятком.) Але він є новою загрозою для і без того вразливого білого ведмедя, якому загрожують зміна клімату і танення морського льоду.

"Стурбованість полягає в тому, що ми не знаємо загальних масштабів того, що вірус може зробити з видами білих ведмедів", - сказав доктор Герлах.

І вчені не знають, чи є цей випадок поодиноким, чи є інші заражені білі ведмеді, які уникли виявлення. Відстежувати вірус у популяціях диких тварин, особливо в таких віддалених місцях, як північна Аляска, може бути складно. 

За словами доктора Герлаха, місцеві вчені, чиновники та інші експерти продовжуватимуть шукати ознаки вірусу у диких тварин, зокрема у білих ведмедів, які виявляються мертвими або здаються хворими.

Пташиний грип вбив трьох каліфорнійських кондорів на півночі Арізони08.04.2023, 22:18 • 728364 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78