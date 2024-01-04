На Алясці зареєстровано перший летальний випадок пташиного грипу у білих ведмедів

Високолетальна форма пташиного грипу, що поширюється по всьому світу, тепер виявлена у мертвого білого ведмедя на Алясці. Це перший відомий випадок серед арктичних тварин, яких внесено до списку таких, що перебувають під загрозою зникнення відповідно до закону про зникаючі види в США, пише УНН із посиланням на The New York Times.

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Минулої осені білий ведмідь був знайдений мертвим на крайній півночі Аляски, недалеко від Уткіагвіка. Мазки, взяті у тварини, спочатку дали негативний результат на вірус. Але коли експерти провели більш комплексне обстеження, провівши розтин і взявши зразки тканин ведмедя, вони виявили явні ознаки запалення і захворювання, сказав ветеринар штату Аляска, доктор Боб Герлах.

За даними Департаменту охорони навколишнього середовища Аляски, минулого місяця зразки тканин ведмедя дали позитивний результат на вірус. За словами доктора Герлаха, врешті вірус був ідентифікований у багатьох органах. "Я думаю, було б з упевненістю сказати, що він помер від вірусу", - сказав він.

На Алясці раніше повідомляли про інфекції у бурого і чорного ведмедів, а також у кількох рудих лисиць.

Неясно, як білий ведмідь заразився вірусом, але в цьому районі були зареєстровані випадки зараження птахів. За словами доктора Герлаха, білий ведмідь міг заразитися після того, як з'їв мертвого або хворого птаха.

Заражений білий ведмідь є ще одним свідченням того, наскільки широко поширився цей вірус, високопатогенна форма H5N1. З моменту появи вірусу 2020 року він поширився на всі континенти, крім Австралії. Він також заразив надзвичайно широкий спектр диких птахів і ссавців, включно з лисицями, скунсами, пумами і морськими левами.

"Кількість ссавців, заражених інфекціями, продовжує зростати", - сказав доктор Герлах.

Здебільшого вірус не спричиняв масової загибелі популяцій диких ссавців (південноамериканські морські леви були одним помітним винятком.) Але він є новою загрозою для і без того вразливого білого ведмедя, якому загрожують зміна клімату і танення морського льоду.

"Стурбованість полягає в тому, що ми не знаємо загальних масштабів того, що вірус може зробити з видами білих ведмедів", - сказав доктор Герлах.

І вчені не знають, чи є цей випадок поодиноким, чи є інші заражені білі ведмеді, які уникли виявлення. Відстежувати вірус у популяціях диких тварин, особливо в таких віддалених місцях, як північна Аляска, може бути складно.

За словами доктора Герлаха, місцеві вчені, чиновники та інші експерти продовжуватимуть шукати ознаки вірусу у диких тварин, зокрема у білих ведмедів, які виявляються мертвими або здаються хворими.

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