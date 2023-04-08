Пташиний грип вбив трьох каліфорнійських кондорів на півночі Арізони

ukru
Ексклюзив
15:02 • 61725 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 107359 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 134399 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 290556 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 199197 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 182442 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 296135 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457072 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347593 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357844 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.2 м/с
87 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 204541 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 168026 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 167557 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 123100 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 79341 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 290556 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 296135 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 522073 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 655061 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 677492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 54671 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 79282 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 167496 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 204484 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 211090 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Пташиний грип вбив трьох каліфорнійських кондорів на півночі Арізони

Пташиний грип вбив трьох каліфорнійських кондорів на півночі Арізони

Київ • УНН

 • 728364 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Три каліфорнійські кондори померли від пташиного грипу на півночі Арізони, і влада намагається визначити, що стало причиною смерті ще п’ятьох членів зграї, повідомила в п’ятницю Служба національних парків, пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Хвора самка кондора з підозрою на отруєння свинцем була знайдена мертвою 20 березня, і тестування показало, що у неї був високопатогенний пташиний грип (ВПГП), повідомила паркова служба.

У двох інших птахів, пізніше знайдених мертвими, результати тестів також виявилися позитивними, а у п’ятьох інших результати ще не готові, повідомили в службі парку.

Птахи є частиною популяції, яка мігрує по всій північній Арізоні і південній Юті, включаючи Національний парк Гранд-Каньйон, повідомили в службі парку. Фонд сапсанів, який опікується зграєю з Арізони і Юти, також зловив ще п’ятьох птахів, які виглядали хворими, і відправив їх до центру порятунку диких тварин у Феніксі. Один птах помер, а інші чотири були поміщені в карантин, повідомили офіційні особи.

Очікується, що ризик зараження вірусом зросте під час весняної міграції кондорів на північ.

За даними паркової служби, в інших популяціях в Каліфорнії і мексиканській Нижній Каліфорнії HPAI не був виявлений.

Пташиний грип зустрічається в основному серед птахів, включаючи домашніх курей, але він був виявлений і серед інших тварин, диких і домашніх, у всіх штатах США, окрім Гавайських островів. Вважається, що люди мають низький ризик зараження пташиним грипом, хоча випадки інфікування були зафіксовані.

Довідка

Каліфорнійський кондор — один з найбільших птахів у світі з розмахом крил до 3 метрів. Колись ці птахи патрулювали небо від Мексики до Британської Колумбії. Кондори можуть жити 60 років і літати на величезні відстані, тому їхній ареал може простягатися на кілька штатів.

Доповнення

У 1970-х роках популяція опинилася на межі вимирання через полювання, знищення середовища існування та отруєння свинцем, яким тварини харчувалися, пострілюючи свинцевими кулями.

У 1980-х роках співробітники служби охорони дикої природи відловили останніх 22 кондорів і відвезли їх до зоопарків Сан-Дієго і Лос-Анджелеса, щоб захистити і розводити в неволі. Потім птахів випустили в заповідники та національні парки, де за ними можна було спостерігати.

Птахи охороняються як зникаючий вид федеральним законом з 1967 року і законом штату Каліфорнія з 1971 року.

Каліфорнійські кондори повертаються в дику природу і зараз займають частини центрального узбережжя Каліфорнії, Арізони, Юти і Нижньої Каліфорнії в Мексиці. Загальна дика популяція зараз налічує понад 300 птахів.

Нагадаємо 

У Чилі виявлено перший випадок пташиного грипу у людини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59