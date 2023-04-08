Пташиний грип вбив трьох каліфорнійських кондорів на півночі Арізони

Деталі

Хвора самка кондора з підозрою на отруєння свинцем була знайдена мертвою 20 березня, і тестування показало, що у неї був високопатогенний пташиний грип (ВПГП), повідомила паркова служба.

У двох інших птахів, пізніше знайдених мертвими, результати тестів також виявилися позитивними, а у п’ятьох інших результати ще не готові, повідомили в службі парку.

Птахи є частиною популяції, яка мігрує по всій північній Арізоні і південній Юті, включаючи Національний парк Гранд-Каньйон, повідомили в службі парку. Фонд сапсанів, який опікується зграєю з Арізони і Юти, також зловив ще п’ятьох птахів, які виглядали хворими, і відправив їх до центру порятунку диких тварин у Феніксі. Один птах помер, а інші чотири були поміщені в карантин, повідомили офіційні особи.

Очікується, що ризик зараження вірусом зросте під час весняної міграції кондорів на північ.

За даними паркової служби, в інших популяціях в Каліфорнії і мексиканській Нижній Каліфорнії HPAI не був виявлений.

Пташиний грип зустрічається в основному серед птахів, включаючи домашніх курей, але він був виявлений і серед інших тварин, диких і домашніх, у всіх штатах США, окрім Гавайських островів. Вважається, що люди мають низький ризик зараження пташиним грипом, хоча випадки інфікування були зафіксовані.

Довідка

Каліфорнійський кондор — один з найбільших птахів у світі з розмахом крил до 3 метрів. Колись ці птахи патрулювали небо від Мексики до Британської Колумбії. Кондори можуть жити 60 років і літати на величезні відстані, тому їхній ареал може простягатися на кілька штатів.

Доповнення

У 1970-х роках популяція опинилася на межі вимирання через полювання, знищення середовища існування та отруєння свинцем, яким тварини харчувалися, пострілюючи свинцевими кулями.

У 1980-х роках співробітники служби охорони дикої природи відловили останніх 22 кондорів і відвезли їх до зоопарків Сан-Дієго і Лос-Анджелеса, щоб захистити і розводити в неволі. Потім птахів випустили в заповідники та національні парки, де за ними можна було спостерігати.

Птахи охороняються як зникаючий вид федеральним законом з 1967 року і законом штату Каліфорнія з 1971 року.

Каліфорнійські кондори повертаються в дику природу і зараз займають частини центрального узбережжя Каліфорнії, Арізони, Юти і Нижньої Каліфорнії в Мексиці. Загальна дика популяція зараз налічує понад 300 птахів.

Нагадаємо

У Чилі виявлено перший випадок пташиного грипу у людини.