Птичий грипп убил трех калифорнийских кондоров на севере Аризоны

Детали

Больная самка кондора с подозрением на отравление свинцом была найдена мертвой 20 марта, и тестирование показало, что у нее был высокопатогенный птичий грипп (ВПГП), сообщила парковая служба.

У двух других птиц, позже найденных мертвыми, результаты тестов также оказались положительными, а у пяти других результаты еще не готовы, сообщили в службе парка.

Птицы являются частью популяции, которая мигрирует по всей северной Аризоне и южной Юте, включая Национальный парк Гранд-Каньон, сообщили в службе парка. Фонд сапсанов, который опекает стаю из Аризоны и Юты, также поймал еще пять птиц, которые выглядели больными, и отправил их в центр спасения диких животных в Фениксе. Одна птица умерла, а остальные четыре были помещены в карантин, сообщили официальные лица.

Ожидается, что риск заражения вирусом возрастет во время весенней миграции кондоров на север.

По данным парковой службы, в других популяциях в Калифорнии и мексиканской Нижней Калифорнии HPAI не был обнаружен.

Птичий грипп встречается в основном среди птиц, включая домашних кур, но он был обнаружен и среди других животных, диких и домашних, в всех штатах США, кроме Гавайских островов. Считается, что люди имеют низкий риск заражения птичьим гриппом, хотя случаи инфицирования были зафиксированы.

Справка

Калифорнийский кондор — одна из самых больших птиц в мире с размахом крыльев до 3 метров. Когда-то эти птицы патрулировали небо от Мексики до Британской Колумбии. Кондоры могут жить 60 лет и летать на огромные расстояния, поэтому их ареал может простираться на несколько штатов.

Дополнение

В 1970-х годах популяция оказалась на грани вымирания из-за охоты, уничтожения среды обитания и отравления свинцом, которым животные питались, стреляя свинцовыми пулями.

В 1980-х годах сотрудники службы охраны дикой природы отловили последних 22 кондоров и отвезли их в зоопарки Сан-Диего и Лос-Анджелеса, чтобы защитить и разводить в неволе. Затем птиц выпустили в заповедники и национальные парки, где за ними можно было наблюдать.

Птицы охраняются как исчезающий вид федеральным законом с 1967 года и законом штата Калифорния с 1971 года.

Калифорнийские кондоры возвращаются в дикую природу и сейчас занимают части центрального побережья Калифорнии, Аризоны, Юты и Нижней Калифорнии в Мексике. Общая дикая популяция в настоящее время насчитывает более 300 птиц.

Напомним

В Чили выявлен первый случай птичьего гриппа у человека.