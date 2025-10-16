Прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине в четверг
Киев • УНН
16 октября на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 7-12° тепла, в Киеве – 9-11°.
В четверг, 16 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, спокойную холодную погоду без осадков будет формировать поле высокого давления, территория страны будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидается.
В Закарпатье и Прикарпатье утром местами возможен туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, в дневные часы 7-12° тепла
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 9-11°.
Выявлена закономерность, формирующая "корону" на планете Венера29.09.25, 18:21 • 3616 просмотров