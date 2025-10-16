Прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине в четверг

$41.750.14
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 19328 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 42646 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 46285 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 39077 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 38160 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 27746 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20780 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18587 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 41644 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 41408 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
российские беспилотники атаковали Нежин: есть попадания и раненые15 октября, 18:28 • 5790 просмотра
Убили и продали на органы? В Мьянме исчезла бывшая участница белорусского "Голоса" - росСМИPhoto15 октября, 19:09 • 3808 просмотра
Третья штурмовая бригада отреагировала на информацию о задержании в Тернопольской области, вероятно, их бойцов: готовы к сотрудничеству с полицией15 октября, 19:20 • 5990 просмотра
Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением15 октября, 20:59 • 3154 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 4748 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 32960 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 47487 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 41641 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 41406 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 66292 просмотра
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Китай
Государственная граница Украины
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 14836 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 64759 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 43490 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 45975 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 52085 просмотра
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине в четверг

Киев • УНН

 • 438 просмотра

16 октября на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит 7-12° тепла, в Киеве – 9-11°.

Прохладно, но без осадков: какой будет погода в Украине в четверг

В четверг, 16 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, спокойную холодную погоду без осадков будет формировать поле высокого давления, территория страны будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, поэтому осадков не ожидается.

В Закарпатье и Прикарпатье утром местами возможен туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, в дневные часы 7-12° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 9-11°.

Выявлена закономерность, формирующая "корону" на планете Венера29.09.25, 18:21 • 3616 просмотров

