Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 19847 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 43703 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 46797 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 39557 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 38568 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 27884 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 20860 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18606 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 41904 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 41667 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 41906 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 41668 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 66533 перегляди
Прохолодно, але без опадів: якою буде погода в Україні у четвер

Київ • УНН

 • 676 перегляди

16 жовтня на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температура повітря становитиме 7-12° тепла, у Києві - 9-11°.

Прохолодно, але без опадів: якою буде погода в Україні у четвер

У четвер, 16 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, спокійну холодну погоду без опадів формуватиме поле високого тиску, територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не очікується.

На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Над Україною залишатиметься холодна повітряна маса, в денні години 7-12° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 9-11°.

З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера29.09.25, 18:21 • 3616 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Україна