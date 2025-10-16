Прохолодно, але без опадів: якою буде погода в Україні у четвер

У четвер, 16 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, спокійну холодну погоду без опадів формуватиме поле високого тиску, територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не очікується.

На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Над Україною залишатиметься холодна повітряна маса, в денні години 7-12° тепла