Прохладно и ветрено: какой будет погода в Украине 7 сентября
Киев • УНН
7 сентября в Украине будет переменная облачность и преимущественно сухая погода. На востоке возможен дождь, ветер усилится до 18 м/с.
В понедельник, 7 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно сухая погода и небольшие дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Согласно прогнозу, большая часть Украины 7 сентября проведет день без осадков. В то же время в восточных областях местами возможен небольшой дождь.
Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье днем местами прогнозируют более сильные порывы — до 15-18 м/с.
Ночью температура воздуха составит 6-11°С. На юге будет теплее — 9-14°С.
Днем воздух прогреется до 17-22°С. В южных областях ожидается 20-25°С.
Напомним
6 сентября в большинстве западных и северных областей ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с. Температура днем — 14-27 °.