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Прохолодно та вітряно: якою буде погода в Україні 7 вересня

Київ • УНН

 • 304 перегляди

7 вересня в Україні буде мінлива хмарність і переважно суха погода. На сході можливий дощ, вітер посилиться до 18 м/с.

Прохолодно та вітряно: якою буде погода в Україні 7 вересня

У понеділок, 7 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, переважно суха погода та невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом, більша частина України 7 вересня проведе день без опадів. Водночас у східних областях місцями можливий невеликий дощ.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі вдень місцями прогнозують сильніші пориви, а саме до 15-18 м/с.

Уночі температура повітря становитиме 6-11°С. На півдні буде тепліше - 9-14°С.

Вдень повітря прогріється до 17-22°С. У південних областях очікується 20-25°С.

Нагадаємо

6 вересня у більшості західних та північних областей очікуються дощі та пориви вітру до 20 м/с. Температура вдень - 14-27 °.

Алла Кіосак

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