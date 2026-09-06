Прохолодно та вітряно: якою буде погода в Україні 7 вересня
Київ • УНН
7 вересня в Україні буде мінлива хмарність і переважно суха погода. На сході можливий дощ, вітер посилиться до 18 м/с.
У понеділок, 7 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, переважно суха погода та невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометеорологічний центр, передає УНН.
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За прогнозом, більша частина України 7 вересня проведе день без опадів. Водночас у східних областях місцями можливий невеликий дощ.
Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі вдень місцями прогнозують сильніші пориви, а саме до 15-18 м/с.
Уночі температура повітря становитиме 6-11°С. На півдні буде тепліше - 9-14°С.
Вдень повітря прогріється до 17-22°С. У південних областях очікується 20-25°С.
Нагадаємо
6 вересня у більшості західних та північних областей очікуються дощі та пориви вітру до 20 м/с. Температура вдень - 14-27 °.