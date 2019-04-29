Прокачка чистой нефти по "Дружбе" так и не началась

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Прокачка чистой нефти по магистральному нафтопровду "Дружба" до сих пор не началась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим".