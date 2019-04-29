Прокачування чистої нафти "Дружбою" так і не почалася
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Прокачування чистої нафти магістральним нафтопровдом "Дружба" ще досі не почалася. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білоруського державного концерну з нафти та хімії "Білнафтохім".
"На даний час у трубопроводі на білоруській території, як і раніше, перебуває нафта з перевищенням нормативами вмісту хлорорганіки. Прокачування чистої нафти "Дружбою" не почалося", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці організацій по нафтопровідному транспорту — ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" і "Полоцктранснефть Дружба" – вжили усіх технічних заходів для якнайшвидшого отримання чистої нафти з російського пункту відпустки Унеча.
"Сьогодні делегація концерну "Білнафтохім" на чолі з заступником голови концерну Володимиром Сизовим перебуває у Москві, де на базі Міненерго РФ тривають переговори за участі російських нафтових компаній", - зазначили в концерні.
Нагадаємо, минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.
Польща і також низка інших країн призупинили транзит нафти по нафтопроводу "Дружба".
Крім того, "Укртранснафта" призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").
У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу "Дружба".
Також до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.
Республіка Білорусь відновить виробництво і постачання нафтопродуктів на експорт в повному обсязі наступного місяця.
Крім того, "Російська залізниця" в травні почне поставки нафти, яка раніше рухалася трубопроводом "Дружба".