Поставки нафти залізницею замість трубопроводу "Дружба" почнуться у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. "Російська залізниця" в травні почне поставки нафти, яка раніше рухалася трубопроводом "Дружба". Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Склади з цистернами вже перебувають під завантаженням нафти, перші відправки очікуються на початку травня. Залізничники готові забезпечити перевезення всіх заявлених обсягів нафти в необхідні терміни", - зазначили в прес-службі.
Також, раніше повідомлялося, що залізниця заявила про готовність надати до 5 тис. цистерн для перевезень нафти залізницею.
Нагадаємо, минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.
Польща і також низка інших країн призупинили транзит нафти по нафтопроводу "Дружба".
Крім того, "Укртранснафта" призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").
У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу "Дружба".
Також до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.