Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 4784 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 11403 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 13689 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 23179 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 16377 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 28181 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17483 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17889 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14924 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Хранитель

Программа "єОселя" выдала более 20 000 кредитов: военные лидируют, Киев и область самые активные - "Укрфинжитло"

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Государственная ипотечная программа "єОселя" пересекла отметку в 20 000 выданных кредитов, большинство из которых получили военные и силовики. Активнее всего программой пользуются в Киеве и области, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Программа "єОселя" выдала более 20 000 кредитов: военные лидируют, Киев и область самые активные - "Укрфинжитло"

Программа доступной ипотеки "єОселя" пересекла рубеж в 20 000 выданных кредитов. Наиболее активно воспользовались государственной поддержкой военные и силовики – они составляют более половины всех заемщиков. Чаще всего услугой пользовались в Киеве и области, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Укрфинжитло", пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в "Укрфинжитло", среди пользователей программы 10 124 военных и силовиков (51%), 1 528 медиков (8%), 1 490 педагогов (7%) и 870 внутренне перемещенных лиц (4%). Остальные – граждане, не имевшие собственного жилья, ветераны и ученые.

Средний возраст заемщика – 35 лет: больше всего пользователей программы – 26–35 лет (44%), далее идут 36–45 лет (34%) и 18–25 лет (9%). По семейному составу программа охватывает преимущественно небольшие семьи: один человек или семья с одним ребенком составляют более 64% всех сделок. В общей сложности 12 553 ребенка уже растут в собственных домах благодаря "єОселі".

В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится12.09.25, 14:55 • 44045 просмотров

Что выбирают украинцы? Больше всего – жилье на вторичном рынке (12 132 сделки), средняя площадь – 55,4 м², средняя стоимость – 2,25 млн грн. Новостройки уже приобрели 6 098 семей, а жилье на стадии строительства – 1 794. Средняя площадь новостроек – около 60 м², а средняя цена за м² – 40–44 тыс. грн.

География программы концентрируется на Киеве и Киевской области, где приходится почти половина сделок (49,4%). Далее следуют Львовская (6,2%), Ивано-Франковская (4,6%) и Одесская (4,6%) области.

Каждая цифра в статистике – это история конкретной семьи, которая получила шанс жить в собственном доме. Это история ветеранов, педагогов, медиков, молодых специалистов, которые остаются в Украине и строят свое будущее здесь 

– подчеркнул председатель правления "Укрфинжитло" Евгений Мецгер.

К программе уже привлечено 10 банков, и интерес к "єОселі" продолжает расти. 

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что за три года действия государственной программы "єОселя" более 20 тысяч семей уже успели приобрести собственное жилье. 

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с начала года 5 130 тысяч украинцев воспользовались программой єОселя. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье достигла 9,4 млрд грн.

С начала 2025 года более 7 тысяч семей ВПЛ получили возможность купить новые дома благодаря государственной программе "єВідновлення".

Степан Гафтко

