Программа "єОселя" выдала более 20 000 кредитов: военные лидируют, Киев и область самые активные - "Укрфинжитло"

Программа доступной ипотеки "єОселя" пересекла рубеж в 20 000 выданных кредитов. Наиболее активно воспользовались государственной поддержкой военные и силовики – они составляют более половины всех заемщиков. Чаще всего услугой пользовались в Киеве и области, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Укрфинжитло", пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в "Укрфинжитло", среди пользователей программы 10 124 военных и силовиков (51%), 1 528 медиков (8%), 1 490 педагогов (7%) и 870 внутренне перемещенных лиц (4%). Остальные – граждане, не имевшие собственного жилья, ветераны и ученые.

Средний возраст заемщика – 35 лет: больше всего пользователей программы – 26–35 лет (44%), далее идут 36–45 лет (34%) и 18–25 лет (9%). По семейному составу программа охватывает преимущественно небольшие семьи: один человек или семья с одним ребенком составляют более 64% всех сделок. В общей сложности 12 553 ребенка уже растут в собственных домах благодаря "єОселі".

Что выбирают украинцы? Больше всего – жилье на вторичном рынке (12 132 сделки), средняя площадь – 55,4 м², средняя стоимость – 2,25 млн грн. Новостройки уже приобрели 6 098 семей, а жилье на стадии строительства – 1 794. Средняя площадь новостроек – около 60 м², а средняя цена за м² – 40–44 тыс. грн.

География программы концентрируется на Киеве и Киевской области, где приходится почти половина сделок (49,4%). Далее следуют Львовская (6,2%), Ивано-Франковская (4,6%) и Одесская (4,6%) области.

Каждая цифра в статистике – это история конкретной семьи, которая получила шанс жить в собственном доме. Это история ветеранов, педагогов, медиков, молодых специалистов, которые остаются в Украине и строят свое будущее здесь – подчеркнул председатель правления "Укрфинжитло" Евгений Мецгер.

К программе уже привлечено 10 банков, и интерес к "єОселі" продолжает расти.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что за три года действия государственной программы "єОселя" более 20 тысяч семей уже успели приобрести собственное жилье.

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с начала года 5 130 тысяч украинцев воспользовались программой єОселя. Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье достигла 9,4 млрд грн.

С начала 2025 года более 7 тысяч семей ВПЛ получили возможность купить новые дома благодаря государственной программе "єВідновлення".