Програма "єОселя" видала понад 20 000 кредитів: військові лідирують, Київ та область найактивніші - "Укрфінжитло"

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 4096 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 10885 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 13213 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 22370 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 16088 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 27692 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17369 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17839 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14890 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27357 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.4м/с
63%
756мм
Популярнi новини
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 46754 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 37540 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 30464 перегляди
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55 • 7086 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 23283 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 22371 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 23553 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 27692 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 37812 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 47031 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Олена Зеленська
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 35554 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 95651 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 55493 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 69613 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 121140 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Fox News
Дія (сервіс)
Іскандер (ОТРК)
The Guardian

Програма "єОселя" видала понад 20 000 кредитів: військові лідирують, Київ та область найактивніші - "Укрфінжитло"

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Державна іпотечна програма "єОселя" перетнула позначку у 20 000 виданих кредитів, більшість з яких отримали військові та силовики. Найактивніше програмою користуються у Києві та області, а також у Львівській та Івано-Франківській областях.

Програма "єОселя" видала понад 20 000 кредитів: військові лідирують, Київ та область найактивніші - "Укрфінжитло"

Програма доступної іпотеки "єОселя" перетнула рубіж у 20 000 виданих кредитів. Найактивніше скористалися державною підтримкою військові та силовики - вони становлять понад половину усіх позичальників. Найчастіше послугою користувались у Києві та області, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Укрфінжитло", пише УНН.

Деталі

Як повідомили в "Укрфінжитло", серед користувачів програми 10 124 військових та силовиків (51%), 1 528 медиків (8%), 1 490 педагогів (7%) та 870 внутрішньо переміщених осіб (4%). Решта – громадяни, які не мали власного житла, ветерани та науковці.

Середній вік позичальника – 35 років: найбільше користувачів програми – 26–35 років (44%), далі йдуть 36–45 років (34%) і 18–25 років (9%). За сімейним складом програма охоплює переважно невеликі сім’ї: одна особа або сім’я з однією дитиною становлять понад 64% усіх угод. Загалом 12 553 дитини вже ростуть у власних домівках завдяки "єОселі".

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться12.09.25, 14:55 • 44045 переглядiв

Що обирають українці? Найбільше – житло на вторинному ринку (12 132 угоди), середня площа – 55,4 м², середня вартість – 2,25 млн грн. Новобудови вже придбали 6 098 сімей, а житло на стадії будівництва – 1 794. Середня площа новобудов – близько 60 м², а середня ціна за м² – 40–44 тис. грн.

Географія програми концентрується на Києві та Київській області, де припадає майже половина угод (49,4%). Далі йдуть Львівська (6,2%), Івано-Франківська (4,6%) та Одеська (4,6%) області.

Кожна цифра у статистиці – це історія конкретної сім’ї, яка отримала шанс жити у власному домі. Це історія ветеранів, освітян, медиків, молодих спеціалістів, які залишаються в Україні та будують своє майбутнє тут 

- наголосив голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

До програми вже долучено 10 банків, і інтерес до "єОселі" продовжує зростати. 

Нагадаємо

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за три роки дії державної програми "єОселя" понад 20 тисяч сімей уже встигли придбати власне житло. 

За інформацією Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, з початку року 5 130 тисяч українців скористалися програмою єОселя. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 9,4 млрд грн.

З початку 2025 року понад 7 тисяч родин ВПО отримали можливість купити нові оселі завдяки державній програмі "єВідновлення".

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Львівська область
Івано-Франківська область
Юлія Свириденко
Одеська область
Україна
Київ