Програма "єОселя" видала понад 20 000 кредитів: військові лідирують, Київ та область найактивніші - "Укрфінжитло"
Київ • УНН
Державна іпотечна програма "єОселя" перетнула позначку у 20 000 виданих кредитів, більшість з яких отримали військові та силовики. Найактивніше програмою користуються у Києві та області, а також у Львівській та Івано-Франківській областях.
Програма доступної іпотеки "єОселя" перетнула рубіж у 20 000 виданих кредитів. Найактивніше скористалися державною підтримкою військові та силовики - вони становлять понад половину усіх позичальників. Найчастіше послугою користувались у Києві та області, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Укрфінжитло", пише УНН.
Деталі
Як повідомили в "Укрфінжитло", серед користувачів програми 10 124 військових та силовиків (51%), 1 528 медиків (8%), 1 490 педагогів (7%) та 870 внутрішньо переміщених осіб (4%). Решта – громадяни, які не мали власного житла, ветерани та науковці.
Середній вік позичальника – 35 років: найбільше користувачів програми – 26–35 років (44%), далі йдуть 36–45 років (34%) і 18–25 років (9%). За сімейним складом програма охоплює переважно невеликі сім’ї: одна особа або сім’я з однією дитиною становлять понад 64% усіх угод. Загалом 12 553 дитини вже ростуть у власних домівках завдяки "єОселі".
Що обирають українці? Найбільше – житло на вторинному ринку (12 132 угоди), середня площа – 55,4 м², середня вартість – 2,25 млн грн. Новобудови вже придбали 6 098 сімей, а житло на стадії будівництва – 1 794. Середня площа новобудов – близько 60 м², а середня ціна за м² – 40–44 тис. грн.
Географія програми концентрується на Києві та Київській області, де припадає майже половина угод (49,4%). Далі йдуть Львівська (6,2%), Івано-Франківська (4,6%) та Одеська (4,6%) області.
Кожна цифра у статистиці – це історія конкретної сім’ї, яка отримала шанс жити у власному домі. Це історія ветеранів, освітян, медиків, молодих спеціалістів, які залишаються в Україні та будують своє майбутнє тут
До програми вже долучено 10 банків, і інтерес до "єОселі" продовжує зростати.
Нагадаємо
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за три роки дії державної програми "єОселя" понад 20 тисяч сімей уже встигли придбати власне житло.
За інформацією Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, з початку року 5 130 тисяч українців скористалися програмою єОселя. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 9,4 млрд грн.
З початку 2025 року понад 7 тисяч родин ВПО отримали можливість купити нові оселі завдяки державній програмі "єВідновлення".