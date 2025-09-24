Програма "єОселя" видала понад 20 000 кредитів: військові лідирують, Київ та область найактивніші - "Укрфінжитло"

Програма доступної іпотеки "єОселя" перетнула рубіж у 20 000 виданих кредитів. Найактивніше скористалися державною підтримкою військові та силовики - вони становлять понад половину усіх позичальників. Найчастіше послугою користувались у Києві та області, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Укрфінжитло", пише УНН.

Як повідомили в "Укрфінжитло", серед користувачів програми 10 124 військових та силовиків (51%), 1 528 медиків (8%), 1 490 педагогів (7%) та 870 внутрішньо переміщених осіб (4%). Решта – громадяни, які не мали власного житла, ветерани та науковці.

Середній вік позичальника – 35 років: найбільше користувачів програми – 26–35 років (44%), далі йдуть 36–45 років (34%) і 18–25 років (9%). За сімейним складом програма охоплює переважно невеликі сім’ї: одна особа або сім’я з однією дитиною становлять понад 64% усіх угод. Загалом 12 553 дитини вже ростуть у власних домівках завдяки "єОселі".

В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться

Що обирають українці? Найбільше – житло на вторинному ринку (12 132 угоди), середня площа – 55,4 м², середня вартість – 2,25 млн грн. Новобудови вже придбали 6 098 сімей, а житло на стадії будівництва – 1 794. Середня площа новобудов – близько 60 м², а середня ціна за м² – 40–44 тис. грн.

Географія програми концентрується на Києві та Київській області, де припадає майже половина угод (49,4%). Далі йдуть Львівська (6,2%), Івано-Франківська (4,6%) та Одеська (4,6%) області.

Кожна цифра у статистиці – це історія конкретної сім’ї, яка отримала шанс жити у власному домі. Це історія ветеранів, освітян, медиків, молодих спеціалістів, які залишаються в Україні та будують своє майбутнє тут