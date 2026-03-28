Прогноз погоды на 28 марта: где ожидать дожди и настоящее весеннее тепло
Киев • УНН
В Украине будет облачно с прояснениями, на западе и юго-западе пройдут небольшие дожди. Температура днем достигнет 18°, в Киеве будет сухо и солнечно.
В субботу, 28 марта, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не ожидается, лишь в юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем небольшой дождь.
На востоке и юго-востоке страны утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 13-18°, в Карпатах 4-9° тепла
В Киеве и области 28 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +15°...+17°.
