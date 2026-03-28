Прогноз погоди на 28 березня: де очікувати дощі та справжнє весняне тепло
Київ • УНН
В Україні буде хмарно з проясненнями, на заході та південному заході пройдуть невеликі дощі. Температура вдень сягне 18°, у Києві буде сухо та сонячно.
У суботу, 28 березня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів не очікується, лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень невеликий дощ.
На сході та південному сході країни вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 13-18°, в Карпатах 4-9° тепла
У Києві та області 28 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +15°...+17°.
