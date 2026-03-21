Прогноз погоды на 21 марта: где ожидать дождь и мокрый снег
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность с температурой до 13 градусов тепла. В южных областях возможен дождь, а в Карпатах выпадет мокрый снег.
В субботу, 21 марта, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается, лишь в южных областях днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура 8-13° тепла. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура от 3° мороза до 2° тепла
В Киеве и области 20 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +10°...+12°.
