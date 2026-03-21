Прогноз погоди на 21 березня: де очікувати дощ та мокрий сніг
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність з температурою до 13 градусів тепла. У південних областях можливий дощ, а в Карпатах випаде мокрий сніг.
У суботу, 21 березня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не очікується, лише у південних областях вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура 8-13° тепла. В Карпатах невеликий мокрий сніг, температура від 3° морозу до 2° тепла
У Києві та області 20 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +10°...+12°.
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік15.03.26, 20:40 • 50882 перегляди