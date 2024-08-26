Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00

Проезд через дамбу Киевской ГЭС планируется восстановить в 16:00, если не будет воздушных тревог. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Проезд через дамбу Киевской ГЭС будет восстановлен в 16:00, если не будет воздушных тревог", - сказал Кравченко.

По его словам, существенных повреждений нет.

Напомним

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что разрушить плотину Киевской ГЭС ракетами невозможно. Он указал, что россияне информационно используют тему ГЭС для нагнетания паники.