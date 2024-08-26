Загроз для греблі Київської ГЕС немає - керівник ЦПД при РНБО
Київ • УНН
Андрій Коваленко заявив, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо. Він вказав, що росіяни інформаційно використовують тему ГЕС для нагнітання паніки.
Наразі загроз стосовно Київської гідроелектростанції немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає УНН.
Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше
Контекст
Раніше у соцмережах поширювалась інформація, що під час масованої атаки росіяни вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді. Пабліки публікували відео та фото з наслідками удару.
Київ зазнав масованої атаки рф: ППО з ночі знищила близько 15 дронів, уражено приблизно 15 ракет, без руйнувань26.08.24, 12:43 • 32201 перегляд