Загроз для греблі Київської ГЕС немає - керівник ЦПД при РНБО

Наразі загроз стосовно Київської гідроелектростанції немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає УНН.



Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше