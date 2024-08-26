Угрозы для плотины Киевской ГЭС нет - руководитель ЦПД при СНБО
Киев • УНН
Андрей Коваленко заявил, что разрушить плотину Киевской ГЭС ракетами невозможно. Он указал, что россияне информационно используют тему ГЭС для нагнетания паники.
На данный момент угроз в отношении Киевской гидроэлектростанции нет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более
Контекст
Ранее в соцсетях распространялась информация, что во время массированной атаки россияне ударили по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде. Паблики публиковали видео и фото с последствиями удара.
Київ зазнав масованої атаки рф: ППО з ночі знищила близько 15 дронів, уражено приблизно 15 ракет, без руйнувань26 августа 2024, 09:43 • 18531 просмотр