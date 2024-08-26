Угрозы для плотины Киевской ГЭС нет - руководитель ЦПД при СНБО

На данный момент угроз в отношении Киевской гидроэлектростанции нет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает УНН.



Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более - написал Коваленко в Telegram.

Контекст

Ранее в соцсетях распространялась информация, что во время массированной атаки россияне ударили по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде. Паблики публиковали видео и фото с последствиями удара.

Київ зазнав масованої атаки рф: ППО з ночі знищила близько 15 дронів, уражено приблизно 15 ракет, без руйнувань