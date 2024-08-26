Проїзд через дамбу Київської ГЕС відновиться о 16:00
Київ • УНН
Проїзд через дамбу Київської ГЕС планується відновити о 16:00, якщо не буде повітряних тривог. За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, суттєвих пошкоджень немає.
Проїзд через дамбу Київської ГЕС планується відновити о 16:00, якщо не буде повітряних тривог. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Проїзд через дамбу Київської ГЕС буде відновлено о 16:00, якщо не буде повітряних тривог", - сказав Кравченко.
За його словами, суттєвих пошкоджень немає.
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