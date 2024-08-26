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Проїзд через дамбу Київської ГЕС відновиться о 16:00

Київ • УНН

 • 32548 перегляди

Проїзд через дамбу Київської ГЕС планується відновити о 16:00, якщо не буде повітряних тривог. За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, суттєвих пошкоджень немає.

Проїзд через дамбу Київської ГЕС планується відновити о 16:00, якщо не буде повітряних тривог. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Проїзд через дамбу Київської ГЕС буде відновлено о 16:00, якщо не буде повітряних тривог", - сказав Кравченко.

За його словами, суттєвих пошкоджень немає.

Нагадаємо

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо. Він вказав, що росіяни інформаційно використовують тему ГЕС для нагнітання паніки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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