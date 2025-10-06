Проект европейских гарантий безопасности уже на столе Украины – Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня на столе Украины уже есть проект гарантий безопасности от европейских партнеров. Он подчеркнул, что новые гарантии должны учитывать неудачный опыт Будапештского меморандума и потребность обновить международную систему безопасности, пишет УНН со ссылкой на видеообращение Ермака.

Много нюансов, которые нужно проговорить с нашими партнерами. Сегодня уже на столе проект гарантий безопасности от наших европейских партнеров. Это очень важно, вот такой комплекс гарантий от Европы, от Соединенных Штатов... будет залогом невозможной агрессии со стороны России в будущем - сказал Ермак.

Он добавил, что именно над этим сегодня работает Президент и команда. Он подчеркнул "неудачный опыт" Будапештского меморандума и других соглашений, которые не сработали и необходимость менять "структуру безопасности".

Ранее УНН писал, что Президент Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене заявил о необходимости завершить работу над гарантиями безопасности для Украины на 100%, зафиксировав все договоренности письменно. Он также предложил распространить эффективные модели гарантий на другие страны Европы.