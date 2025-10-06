$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 27502 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 27922 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 31350 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 60400 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29905 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37024 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64641 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76477 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91801 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Проект европейских гарантий безопасности уже на столе Украины – Ермак

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о наличии проекта гарантий безопасности от европейских партнеров. Он отметил необходимость учесть неудачный опыт Будапештского меморандума и обновить международную систему безопасности.

Проект европейских гарантий безопасности уже на столе Украины – Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня на столе Украины уже есть проект гарантий безопасности от европейских партнеров. Он подчеркнул, что новые гарантии должны учитывать неудачный опыт Будапештского меморандума и потребность обновить международную систему безопасности, пишет УНН со ссылкой на видеообращение Ермака.

Много нюансов, которые нужно проговорить с нашими партнерами. Сегодня уже на столе проект гарантий безопасности от наших европейских партнеров. Это очень важно, вот такой комплекс гарантий от Европы, от Соединенных Штатов... будет залогом невозможной агрессии со стороны России в будущем 

- сказал Ермак.

Он добавил, что именно над этим сегодня работает Президент и команда. Он подчеркнул "неудачный опыт" Будапештского меморандума и других соглашений, которые не сработали и необходимость менять "структуру безопасности".

Ранее УНН писал, что Президент Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене заявил о необходимости завершить работу над гарантиями безопасности для Украины на 100%, зафиксировав все договоренности письменно. Он также предложил распространить эффективные модели гарантий на другие страны Европы.

Алена Уткина

