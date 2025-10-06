Проєкт європейських гарантій безпеки вже на столі України – Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні на столі України вже є проєкт гарантій безпеки від європейських партнерів. Він підкреслив, що нові гарантії мають враховувати невдалий досвід Будапештського меморандуму та потребу оновити міжнародну систему безпеки, пише УНН із посиланням на відеозвернення Єрмака.

Багато нюансів, які треба проговорити з нашими партнерами. Сьогодні вже на столі проєкт гарантії безпеки від наших європейських партнерів. Це дуже важливо, ось такий комплекс гарантій від Європи, від Сполучених Штатів... буде запорукою неможливої агресії з боку росії у майбутньому