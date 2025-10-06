Проєкт європейських гарантій безпеки вже на столі України – Єрмак
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про наявність проєкту гарантій безпеки від європейських партнерів. Він наголосив на необхідності врахувати невдалий досвід Будапештського меморандуму та оновити міжнародну систему безпеки.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні на столі України вже є проєкт гарантій безпеки від європейських партнерів. Він підкреслив, що нові гарантії мають враховувати невдалий досвід Будапештського меморандуму та потребу оновити міжнародну систему безпеки, пише УНН із посиланням на відеозвернення Єрмака.
Багато нюансів, які треба проговорити з нашими партнерами. Сьогодні вже на столі проєкт гарантії безпеки від наших європейських партнерів. Це дуже важливо, ось такий комплекс гарантій від Європи, від Сполучених Штатів... буде запорукою неможливої агресії з боку росії у майбутньому
Він додав, що саме над цим сьогодні працює Президент і команда. Він підкреслив "невдалий досвід" Будапештського меморандуму і інших угод, які не спрацювали та необхідність змінювати "структуру безпеки".
Раніше УНН писав, що Президент Володимир Зеленський на саміті в Копенгагені заявив про необхідність завершити роботу над гарантіями безпеки для України на 100%, зафіксувавши всі домовленості письмово. Він також запропонував поширити ефективні моделі гарантій на інші країни Європи.