Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп

Проект нового Трудового кодекса Украины, поданный Правительством на рассмотрение Верховной Рады, требует основательной доработки и не может быть принят без полноценного и предметного диалога между всеми участниками процесса. Принципиальная позиция профсоюзов должна быть учтена в документе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

Контекст

Председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов ранее заявил, что профсоюзы активно участвуют в диалоге по новой редакции Трудового кодекса Украины и настаивают на полном учете позиции наемных работников при его доработке.

Он отметил, что принципиальным, в частности, является недопущение ослабления права на забастовку или создание механизмов давления со стороны работодателей. Отдельное внимание, по словам председателя ФПУ, необходимо уделить четкому определению оснований для срочных трудовых договоров без возможности их произвольного расширения.

Также Федерация профсоюзов выступает за отмену трехмесячного ограничения для обращения в суд по спорам об оплате труда, поскольку оно сужает возможности работников для защиты своих прав.

ФПУ, по словам Бызова, также требует справедливого подхода к оплате труда - с привязкой минимальной заработной платы к прожиточному минимуму и на уровне не ниже 50% средней зарплаты в экономике.

Кроме того, речь идет о необходимости сохранения социальных гарантий для уязвимых категорий работников, включая отпуска за вредные условия труда и другие действующие льготы, а также установление адекватных сроков предупреждения об изменении существенных условий труда.

На самом деле мне импонирует позиция профсоюзов, которые наконец-то начали отстаивать принципиальное недопущение уменьшения, ухудшения прав работающих людей в новом Трудовом кодексе - отметил Михаил Цымбалюк.

При этом он выразил сомнения относительно того, что предыдущее руководство Федерации профсоюзов Украины действительно участвовало в разработке Трудового кодекса.

У меня вопрос к профсоюзам, кто от них участвовал в подготовке этого законопроекта на уровне Правительства. Потому что когда Марчак, заместитель министра экономики, представляла этот законопроект, вернее, проект нового Трудового кодекса, она сказала, что его разработали в сотрудничестве с профсоюзами. Действительно ли это так, или это кто-то кого-то вводит в заблуждение? - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что обновление трудового законодательства является объективной необходимостью, ведь действующий кодекс был принят еще в 1980-х годах и не соответствует современным экономическим реалиям. По его мнению, в Трудовом кодексе должен быть, в частности, утвержден принцип определения прожиточного минимума, его необходимо привязать к средней зарплате по государству. Кроме того, должны быть нормы, касающиеся военнослужащих Вооруженных сил Украины.

То есть, кодекс требует основательной доработки. Тот проект, который подал Кабмин, не выдерживает никакой критики. И важна принципиальная позиция профсоюзов. Однозначно, они сотрудничают с комитетом, но на самом деле такое сотрудничество должно усиливаться и носить более предметный, а не общий характер - отметил Цымбалюк.

Нардеп убежден, что профсоюзы должны продолжать четко заявлять и отстаивать свою позицию, инициировать встречу не только с руководством, а со всем комитетом соцполитики и другими парламентскими комитетами, фракциями и группами, потому что эффективность принятия законопроектов зависит от позиций всех депутатов.

