Эксклюзив
14:08 • 1652 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
13:19 • 5938 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
13:03 • 11700 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
12:30 • 8750 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Эксклюзив
12:11 • 11716 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
11:41 • 12030 просмотра
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
11:28 • 13611 просмотра
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Эксклюзив
11:08 • 13367 просмотра
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Эксклюзив
09:39 • 17076 просмотра
До 50% потерь урожая – как весенние заморозки изменят рынок косточковых в Украине
22 апреля, 09:03 • 14677 просмотра
Вход в частный сектор и вызовы через ИИ: глава Федерации профсоюзов рассказал об изменении стратегии
Популярные новости
Укртранснафта сообщила о завершении ремонта "Дружбы" и готова к транзиту нефти - MOL22 апреля, 06:55 • 22459 просмотра
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 30603 просмотра
Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию и Словакию "в течение нескольких часов" - AFP09:40 • 8064 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты10:10 • 18045 просмотра
США применили украинскую технологию борьбы с дронами после атак Ирана - Reuters12:04 • 9352 просмотра
публикации
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
13:03 • 11706 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты10:10 • 18052 просмотра
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 30612 просмотра
От "клуба избранных" до целой индустрии: Аэрокосмическая ассоциация подготовила предложения изменений в Defence City
Эксклюзив
22 апреля, 08:07 • 27022 просмотра
Инвестиции в ОВГЗ за кредитные средства - возможности, риски и реальная выгода
Эксклюзив
22 апреля, 06:53 • 28828 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

Нардеп Михаил Цымбалюк заявил о необходимости доработки Трудового кодекса и учета требований профсоюзов. Документ должен гарантировать права на забастовку и оплату труда.

Проект нового Трудового кодекса Украины, поданный Правительством на рассмотрение Верховной Рады, требует основательной доработки и не может быть принят без полноценного и предметного диалога между всеми участниками процесса. Принципиальная позиция профсоюзов должна быть учтена в документе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

Контекст

Председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов ранее заявил, что профсоюзы активно участвуют в диалоге по новой редакции Трудового кодекса Украины и настаивают на полном учете позиции наемных работников при его доработке.

Он отметил, что принципиальным, в частности, является недопущение ослабления права на забастовку или создание механизмов давления со стороны работодателей. Отдельное внимание, по словам председателя ФПУ, необходимо уделить четкому определению оснований для срочных трудовых договоров без возможности их произвольного расширения.

Также Федерация профсоюзов выступает за отмену трехмесячного ограничения для обращения в суд по спорам об оплате труда, поскольку оно сужает возможности работников для защиты своих прав.

ФПУ, по словам Бызова, также требует справедливого подхода к оплате труда - с привязкой минимальной заработной платы к прожиточному минимуму и на уровне не ниже 50% средней зарплаты в экономике.

Кроме того, речь идет о необходимости сохранения социальных гарантий для уязвимых категорий работников, включая отпуска за вредные условия труда и другие действующие льготы, а также установление адекватных сроков предупреждения об изменении существенных условий труда.

На самом деле мне импонирует позиция профсоюзов, которые наконец-то начали отстаивать принципиальное недопущение уменьшения, ухудшения прав работающих людей в новом Трудовом кодексе

- отметил Михаил Цымбалюк.

При этом он выразил сомнения относительно того, что предыдущее руководство Федерации профсоюзов Украины действительно участвовало в разработке Трудового кодекса.

У меня вопрос к профсоюзам, кто от них участвовал в подготовке этого законопроекта на уровне Правительства. Потому что когда Марчак, заместитель министра экономики, представляла этот законопроект, вернее, проект нового Трудового кодекса, она сказала, что его разработали в сотрудничестве с профсоюзами. Действительно ли это так, или это кто-то кого-то вводит в заблуждение?

- отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что обновление трудового законодательства является объективной необходимостью, ведь действующий кодекс был принят еще в 1980-х годах и не соответствует современным экономическим реалиям. По его мнению, в Трудовом кодексе должен быть, в частности, утвержден принцип определения прожиточного минимума, его необходимо привязать к средней зарплате по государству. Кроме того, должны быть нормы, касающиеся военнослужащих Вооруженных сил Украины.

То есть, кодекс требует основательной доработки. Тот проект, который подал Кабмин, не выдерживает никакой критики. И важна принципиальная позиция профсоюзов. Однозначно, они сотрудничают с комитетом, но на самом деле такое сотрудничество должно усиливаться и носить более предметный, а не общий характер

- отметил Цымбалюк.

Нардеп убежден, что профсоюзы должны продолжать четко заявлять и отстаивать свою позицию, инициировать встречу не только с руководством, а со всем комитетом соцполитики и другими парламентскими комитетами, фракциями и группами, потому что эффективность принятия законопроектов зависит от позиций всех депутатов. 

Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина17.04.26, 15:25 • 32569 просмотров

