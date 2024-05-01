Продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки: задержана банда "черных оружейников"

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая подпольно торговала оружием в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В результате спецоперации в Киеве и Львове "на горячем" задержаны два организатора банды. Злоумышленники пытались продать криминалитету партию снайперских винтовок российского производства. Еще пятеро фигурантов задержаны в Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников - 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, противопехотные мины и пулеметы.

По данным следствия, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов через собственные связи в криминальной среде. Также они регулярно "мониторили" специализированные интернет-платформы по продаже различных вооружений, где, в частности, выкладывали свои "предложения". После получения "заказа" злоумышленники упаковывали его в коробки из-под бытовой техники и отправляли их по почте к "адресату".

Таким образом они пытались замаскировать свой "товар". Но им это не удалось, поскольку Служба безопасности уже документировала каждый шаг преступной деятельности группировки. По имеющимся данным, фигуранты получали оружие и боеприпасы для продажи прежде всего из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта. Затем полученные средства поражения хранили в специально оборудованных схронах на территории собственных домовладений и местных гаражных кооперативов.

Во время обыска из тайников дополнительно изъято:

28 боевых пистолетов, в том числе системы Макарова и ТТ;

более 10 снайперских винтовок Драгунова;

3 пистолета-пулемета;

почти 3,5 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас двум организаторам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Задержанные под стражей, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним

В Запорожье полицейские остановили деятельность подпольной оружейной, которая изготавливала и переделывала боеприпасы для криминальных элементов области.