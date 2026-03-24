Продавали инвалидность за 13 000 долларов - на Полтавщине задержали врача и двух посредников
На Полтавщине разоблачили врача и двух посредников, которые оформляли фиктивную инвалидность. За свои услуги участники схемы получили от клиента 13000 долларов.
В Полтавской области правоохранители разоблачили схему незаконного оформления групп инвалидности для военнообязанных. О подозрении сообщено врачу-ортопеду - члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, и двум посредникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, один из посредников подыскивал мужчин, которые стремились избежать мобилизации, и получал от них деньги. В дальнейшем средства через другого участника передавали врачу для принятия "нужного" решения.
Следствие установило, что схема предусматривала поэтапную оплату.
В 2025 году за подготовку медицинской документации один из клиентов передал 3 тыс. долларов США, а в марте 2026 года - еще 10 тыс. долларов США за установление группы инвалидности. Часть средств посредник оставлял себе, остальное распределяли между другими участниками
После получения денег военнообязанному установили III группу инвалидности, добавили в ОГП.
Врачу инкриминируют получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Одному из сообщников - пособничество в получении неправомерной выгоды, другому - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом
В Украине разоблачили масштабные факты незаконного завладения бюджетными средствами при выполнении договоров в рамках Программы медицинских гарантий между Национальной службой здоровья Украины и учреждениями здравоохранения. Сумма ущерба, предварительно, составляет 108,3 млн гривен.