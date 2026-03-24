Продавали інвалідність за 13 000 доларів - на Полтавщині затримали лікаря і двох посередників
Київ • УНН
На Полтавщині викрили лікаря та двох посередників, які оформлювали фіктивну інвалідність. За свої послуги учасники схеми отримали від клієнта 13000 доларів.
На Полтавщині правоохоронці викрили схему незаконного оформлення груп інвалідності для військовозобов’язаних. Про підозру повідомлено лікарю-ортопеду - члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, та двом посередникам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, один із посередників підшуковував чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації, та отримував від них гроші. Надалі кошти через іншого учасника передавали лікарю для ухвалення "потрібного" рішення.
Слідство встановило, що схема передбачала поетапну оплату.
У 2025 році за підготовку медичної документації один із клієнтів передав 3 тис. доларів США, а в березні 2026 року - ще 10 тис. доларів США за встановлення групи інвалідності. Частину коштів посередник залишав собі, решту розподіляли між іншими учасниками
Після одержання грошей військовозобов’язаному встановили ІІІ групу інвалідності, додали в ОГП.
Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Одному зі спільників - пособництво в одержанні неправомірної вигоди, іншому - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою
В Україні викрили масштабні факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів у межах Програми медичних гарантій між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я. Сума збитків, попередньо, становить 108,3 млн гривень.