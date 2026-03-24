Продавали інвалідність за 13 000 доларів - на Полтавщині затримали лікаря і двох посередників

Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41246 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64910 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41866 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56125 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37924 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 1168 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19277 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40051 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37201 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56127 перегляди
Продавали інвалідність за 13 000 доларів - на Полтавщині затримали лікаря і двох посередників

Київ • УНН

 • 2780 перегляди

На Полтавщині викрили лікаря та двох посередників, які оформлювали фіктивну інвалідність. За свої послуги учасники схеми отримали від клієнта 13000 доларів.

Продавали інвалідність за 13 000 доларів - на Полтавщині затримали лікаря і двох посередників
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Полтавщині правоохоронці викрили схему незаконного оформлення груп інвалідності для військовозобов’язаних. Про підозру повідомлено лікарю-ортопеду - члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, та двом посередникам. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, один із посередників підшуковував чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації, та отримував від них гроші. Надалі кошти через іншого учасника передавали лікарю для ухвалення "потрібного" рішення.

Слідство встановило, що схема передбачала поетапну оплату.

У 2025 році за підготовку медичної документації один із клієнтів передав 3 тис. доларів США, а в березні 2026 року - ще 10 тис. доларів США за встановлення групи інвалідності. Частину коштів посередник залишав собі, решту розподіляли між іншими учасниками

- йдеться в повідомленні прокуратури.

Після одержання грошей військовозобов’язаному встановили ІІІ групу інвалідності, додали в ОГП.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Одному зі спільників - пособництво в одержанні неправомірної вигоди, іншому - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою

- резюмували в прокуратурі.

В Україні викрили масштабні факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів у межах Програми медичних гарантій між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я. Сума збитків, попередньо, становить 108,3 млн гривень.

