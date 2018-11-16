Продан не получал сообщения о подозрении - адвокат

"Они не выполняют требования вручения лицу о подозрении, а почему-то публикуют это на странице в Facebook. Но страница в Facebook не является официальным источником. В данный момент Продан не получил уведомление о подозрении. Как я понимаю, в САП нет ни письменных подтверждений вручения подозрения близким родственникам и другим лицам, как это предусмотрено законодательством. То есть само по себе вручение подозрения не произошло", - отметила адвокат.

Л.Криворучко заметила, что когда нет подтверждения получения сообщения о подозрении, то оно, с точки зрения закона, является не врученным.

Кроме того, защитник заверила, что ее клиента сегодня любой правоохранительный орган официально не вызвал.

По ее словам, поступали "какие-то частичные фотографии на Viber, но полностью не открывались".

"Я обращаю внимание - фотографии, а не оригиналы повесток. Однако Продан информировал, что эти фотографии не открываются, и я отправляла адвокатские запросы для того, чтобы они или подтвердили, или опровергли направление моему клиенту повесток о вызове и предоставление мне копий. А также просила предоставить мне подтверждение получения Проданом повесток о вызове или ознакомления с их содержанием других путем, как это предусмотрено 136 УПК. На сегодня никаких ответов на адвокатский запрос мной не получено", - подчеркнула Криворучко.

К тому же, добавила адвокат, у нее есть официальный ответ из Государственной пограничной службы о том, что ее клиент выехал 5 ноября 2018 года за границу и на сегодня он не возвращался в Украину.

Также Криворучко заверила, что предоставила официальное подтверждение того, что Продан находится на медицинском лечении в Германии, ожидает операции. И соответственно, он физически не может прибыть в Украину.

Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.