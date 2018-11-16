Продан не отримував повідомлення про підозру - адвокат

“Вони не виконують вимоги вручення особі про підозру, а чомусь публікують це на сторінці у Facebook. Але сторінка у Facebook не є офіційним джерелом. В даний момент Продан не отримав повідомлення про підозру. Як я розумію, в САП немає письмових підтверджень вручення підозри близьким родичам та іншим особам, як це передбачено законодавством. Тобто саме по собі вручення підозри не відбулося”, — наголосила адвокат.

Л.Криворучко зауважила, що коли немає підтвердження отримання повідомлення про підозру, то воно, з точки зору закону, є не врученим.

Крім того, захисник запевнила, що її клієнта на сьогодні будь-який правоохоронний орган офіційно не викликав.

З її слів, надходили “якісь часткові фотокартки на Viber, але повністю не відкривалися”.

“Я звертаю увагу — фотокартки, а не оригінали повісток. Однак Продан інформував, що ці фотокартки не відкриваються, і я відправляла адвокатські запити для того, щоб вони чи підтвердили, чи спростували направлення моєму клієнту повісток про виклик та надання мені копій. А також просила надати мені підтвердження отримання Проданом повісток про виклик або ознайомлення з їхнім змістом інших шляхом, як це передбачено 136 КПК. Станом на сьогодні жодних відповідей на адвокатський запит мною не отримано”, — підкреслила Криворучко.

До того ж, додала адвокат, вона має офіційну відповідь з Державної прикордонної служби про те, що її клієнт виїхав 5 листопада 2018 року за кордон і станом на сьогодні він не повертався до України.

Також Криворучко запевнила, що надала офіційне підтвердження того, що Продан перебуває на медичному лікуванні в Німеччині, очікує операції. І відповідно, він фізично не може прибути до України.

Нагадаємо, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Також САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази — 8 та 15 листопада — він не з’явився.

Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.