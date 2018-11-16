Продан будет лечиться в Германии до конца месяца

"Я через канцелярию Генеральной прокуратуры подала многочисленные заявления - на моих документах есть отметки из канцелярии ГПУ - о том, что я проинформировала САП, что мой клиент находится на больничном. Кроме того, я сообщила, что ориентировочное время лечения моего клиента - где-то до 27 ноября этого года. Это буквально где-то неделю, не более. То есть, все будет зависеть от того, как пройдет хирургическое вмешательство, это наркоз и тому подобное. Соответственно, после того, как он завершит лечение, он сразу вернется в Украину и даст медицинские документы для подтверждения", - рассказала защитник.

Криворучко также заверила, что подала в канцелярию ГПУ - и имеет соответствующие пометки - документы о том, что Продан находится на больничном.

Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. главы ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.

В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.