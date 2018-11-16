Продан лікуватиметься у Німеччині до кінця місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан перебуватиме на лікуванні у Німеччині орієнтовно до 27 листопада, і після його завершення повернеться в Україну. Про це повідомила УНН його адвокат Лариса Криворучко.
"Я через канцелярію Генеральної прокуратури подала численні заяви - на моїх документах є відмітки з канцелярії ГПУ - про те, що я проінформувала САП, що мій клієнт знаходиться на лікарняному. Крім того, я повідомила, що орієнтовний час лікування мого клієнта - десь до 27 листопада цього року. Це буквально десь тиждень, трохи більше. Тобто, все буде залежати від того, як пройде хірургічне втручання, це є наркоз тощо. Відповідно, після того, як він завершить лікування, він одразу повернеться до України та надасть медичні документи на підтвердження", - розповіла захисник.
Криворучко також запевнила, що подала до канцелярії ГПУ - і має відповідні помітки - документи про те, що Продан перебуває на лікарняному.
Нагадаємо, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.
Також САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази – 8 та 15 листопада – він не з’явився.
Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.