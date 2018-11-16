Продан лікуватиметься у Німеччині до кінця місяця

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан перебуватиме на лікуванні у Німеччині орієнтовно до 27 листопада, і після його завершення повернеться в Україну. Про це повідомила УНН його адвокат Лариса Криворучко.