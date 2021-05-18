Назначения новых министров должно состояться в четверг – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Назначение на министерские должности, которые освободятся, как ожидается после сегодняшнего внеочередного заседания, состоится в четверг, 20 мая. Об этом УНН рассказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.
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«Сегодня голосуем снятие министров, в четверг назначение», - рассказал нардеп.
Он также добавил, что в пятницу, 21 мая, внеочередного заседания не будет, хотя о нем говорили ранее.
Напомним, внеочередное заседание ВР запланировано на сегодня на 16.00.
Контекст
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что председатель ГПС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.
Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки.
Напомним, Центр микрохирургии глаза от имени врачей-офтальмологов Украины на своей странице в Facebook заявил о поддержке министра здравоохранения Максима Степанова.
Отметим, что в поддержку главы Минздрава уже выступили врачи Львова, а неонатологи Украины уже предостерегли от негативных последствий изменения руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.