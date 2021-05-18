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Призначення нових міністрів має відбутися в четвер - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Призначення на міністерські посади, які звільняться, як очікується після сьогоднішнього позачергового засідання, відбудеться в четвер, 20 травня. Про це УНН розповів народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко.

Призначення нових міністрів має відбутися в четвер - нардеп

Цитата:

“Сьогодні голосуємо зняття міністрів, в четвер призначення”, — розповів нардеп.

Він також додав, що в п’ятницю, 21 травня, позачергового засідання не буде, хоча про нього говорили раніше.

Нагадаємо, позачергове засідання ВР заплановано на сьогодні на 16.00.

Контекст

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що лікарі масово підтримують главу МОЗ Максима Степанова і виступають проти його можливої відставки.

Нагадаємо, Центр мікрохірургії ока від імені лікарів-офтальмологів України на своїй сторінці у Facebook заявив про підтримку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Відзначимо, що на підтримку глави МОЗ вже виступили лікарі Львова, а неонатологи України вже застерегли від негативних наслідків зміни керівництва МОЗ та публічно підтримали Степанова.

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