«Приват24» приостановит платежи в ночь на воскресенье

В ночь на воскресенье, 13 июля, приложение "Приват24" временно приостановит обработку платежей. Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в приложении, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с полуночи до 02:00 сервис уходит на технические работы. В это время невозможно будет осуществить платежи или переводы через "Приват24".

13 июля с 00:00 до 02:00 ночи мы проводим технические работы, во время которых будет отсутствовать возможность проводить любые платежи или переводы с помощью "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь с 13 на 14 июня ПриватБанк временно прекращал все платежные операции с 00:05 до 06:30 из-за технических работ. Недоступными были банкоматы, терминалы и POS-терминалы.

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