$41.450.15
46.960.22
ukenru
"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина
Эксклюзив
14:38 • 4010 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
14:35 • 10051 просмотра

В Киеве взорвался терминал "ПриватБанка": чудом обошлось без жертв - видео

Эксклюзив
13:29 • 14450 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
13:20 • 21204 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
10:29 • 59633 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 73217 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 70231 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 65869 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
7 мая, 07:07 • 49120 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

7 мая, 06:41 • 44423 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
33%
746 мм
Популярные новости

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 90180 просмотра

Житомирская область подверглась атаке рф "шахедами": показали последствия

7 мая, 06:00 • 21343 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 34604 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 48068 просмотра

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

7 мая, 07:42 • 19588 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 59655 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 73231 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 70244 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 65879 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 91646 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 5348 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 55116 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 105218 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 101957 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 113106 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

В Киеве взорвался терминал "ПриватБанка": чудом обошлось без жертв - видео

Киев • УНН

 • 8132 просмотра

В Киеве взорвался терминал ПриватБанка, повредив мебель заведения. К счастью, никто не пострадал. Банк отказался принимать сгоревший терминал, а заведение решило избавиться от всех терминалов банка.

В Киеве взорвался терминал "ПриватБанка": чудом обошлось без жертв - видео

В одном из столичных заведений произошел взрыв — загорелся и взорвался терминал "ПриватБанка". Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения: устройство внезапно взрывается, вспыхивает пламя и начинает "стрелять" искрами в разные стороны, сообщает УНН.

Детали

В результате взрыва была повреждена мебель, заведение понесло материальный ущерб. Чудом никто из посетителей и персонала не пострадал.

По словам работников, после инцидента они обратились в ближайшее отделение банка, но там им ответили, что ничем не могут помочь и отказались принимать сгоревший терминал. В отделении заявили: обращаться на горячую линию. Оператор горячей линии предложил только оформить заявку и ждать сервисного обслуживания.

Работники заведения вызвали полицию и официально зафиксировали факт происшествия. Причины взрыва выясняются. Заведение избавляется от всех терминалов "Приватбанка".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КиевКриминал и ЧП
ПриватБанк
Киев
Brent
$61.95
Bitcoin
$97,022.00
S&P 500
$5,632.11
Tesla
$275.85
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,401.59
Ethereum
$1,829.25