В Киеве взорвался терминал "ПриватБанка": чудом обошлось без жертв - видео
Киев • УНН
В Киеве взорвался терминал ПриватБанка, повредив мебель заведения. К счастью, никто не пострадал. Банк отказался принимать сгоревший терминал, а заведение решило избавиться от всех терминалов банка.
В одном из столичных заведений произошел взрыв — загорелся и взорвался терминал "ПриватБанка". Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения: устройство внезапно взрывается, вспыхивает пламя и начинает "стрелять" искрами в разные стороны, сообщает УНН.
Детали
В результате взрыва была повреждена мебель, заведение понесло материальный ущерб. Чудом никто из посетителей и персонала не пострадал.
По словам работников, после инцидента они обратились в ближайшее отделение банка, но там им ответили, что ничем не могут помочь и отказались принимать сгоревший терминал. В отделении заявили: обращаться на горячую линию. Оператор горячей линии предложил только оформить заявку и ждать сервисного обслуживания.
Работники заведения вызвали полицию и официально зафиксировали факт происшествия. Причины взрыва выясняются. Заведение избавляется от всех терминалов "Приватбанка".