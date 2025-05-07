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У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Київ • УНН

 • 10605 перегляди

У Києві вибухнув термінал ПриватБанку, пошкодивши меблі закладу. На щастя, ніхто не постраждав. Банк відмовився приймати згорілий термінал, а заклад вирішив позбутися всіх терміналів банку.

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

У одному зі столичних закладів стався вибух — загорівся та вибухнув термінал "ПриватБанку". Інцидент зафіксували камери відеоспостереження: пристрій раптово вибухає, спалахує полум’я і починає "стріляти" іскрами в різні боки, повідомляє УНН.

Деталі

Унаслідок вибуху було пошкоджено меблі, заклад зазнав матеріальних збитків. Дивом ніхто з відвідувачів і персоналу не постраждав.

За словами працівників, після інциденту вони звернулися до найближчого відділення банку, але там їм відповіли, що нічим не можуть допомогти і відмовилися приймати згорівший термінал. У відділені заявили: звертатися на гарячу лінію. Оператор гарячої лінії запропонував лише оформити заявку і чекати на сервісне обслуговування.

Працівники закладу викликали поліцію та офіційно зафіксували факт події. Причини вибуху наразі з’ясовуються. Заклад позбувається усіх терміналів "Приватбанку".

Лілія Подоляк

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