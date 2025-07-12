"Приват24" призупинить платежі в ніч на неділю

В ніч на неділю, 13 липня, застосунок "Приват24" тимчасово призупинить опрацювання платежів. Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку у застосунку, інформує УНН.

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Зазначається, що з опівночі до 02:00 сервіс йде на технічні роботи. В цей час неможливо буде здійснити платежі чи перекази через "Приват24".

13 липня з 00:00 до 02:00 ночі, ми проводимо технічні роботи, під час яких буде відсутня можливість проводити будь-які платежі чи перекази за допомогою "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч з 13 на 14 червня ПриватБанк тимчасово припиняв усі платіжні операції з 00:05 до 06:30 через технічні роботи. Недоступними були банкомати, термінали та POS-термінали.

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