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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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"Приват24" призупинить платежі в ніч на неділю

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Застосунок "Приват24" тимчасово призупинить опрацювання платежів у ніч на 13 липня з 00:00 до 02:00 через технічні роботи. У цей час буде відсутня можливість здійснювати будь-які платежі чи перекази.

"Приват24" призупинить платежі в ніч на неділю

В ніч на неділю, 13 липня, застосунок "Приват24" тимчасово призупинить опрацювання платежів. Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку у застосунку, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з опівночі до 02:00 сервіс йде на технічні роботи. В цей час неможливо буде здійснити платежі чи перекази через "Приват24".

13 липня з 00:00 до 02:00 ночі, ми проводимо технічні роботи, під час яких буде відсутня можливість проводити будь-які платежі чи перекази за допомогою "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч з 13 на 14 червня ПриватБанк тимчасово припиняв усі платіжні операції з 00:05 до 06:30 через технічні роботи. Недоступними були банкомати, термінали та POS-термінали.

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео07.05.25, 17:35 • 56633 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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