Присвоил более 250 тыс. грн на ремонте укрытия: на Киевщине разоблачили директора общества

В Белогородке Киевской области объявили подозрение директору общества, который осуществлял технадзор за ремонтом укрытия в подвальном помещении многоэтажки и способствовал растрате 250 тыс. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по фактам пособничества в присвоении чужого имущества и служебного подлога (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что подозреваемый осуществлял технадзор за ремонтом укрытия в подвальном помещении многоэтажки по заказу коммунального предприятия Белогородского сельского совета Бучанского района.

Достоверно зная, что подрядчик в отчетной документации исказил информацию о реальном объеме предоставленных услуг и использованных строительных материалов, он согласовал и подписал акт приемки выполненных работ. На основании этого документа подрядчику перечислены бюджетные средства.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, подрядная организация безосновательно получила лишние более 250 тысяч бюджетных средств.

Обвинительный акт в отношении подрядчика рассматривается в суде.

Напомним

Прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику на Днепропетровщине в хищении 5,4 млн гривен на закупке модульных укрытий для школьников.