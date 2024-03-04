Присвоил более 250 тыс. грн на ремонте укрытия: на Киевщине разоблачили директора общества
Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью. Его обвиняют в помощи присвоения денег из местного бюджета.
Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам
Министры внутренних дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине, и министр внутренних дел Игорь Клименко присоединится к ним в режиме онлайн. Планируют коснутся вопроса о расходовании средств для поддержки Украины на пути к ЕС.
Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег
Более 30 миллиардов гривен из резервного фонда бюджета и других источников выделили на фортификации и строительство оборонительных рубежей с начала 2024 года.
Переговоры с ХАМАСом в Каире: СМИ сообщили о "значительном прогрессе" на пути к перемирию и освобождению заложников
Египетские посредники сообщили о значительном прогрессе в переговорах с ХАМАСом в Каире по перемирию в Газе и освобождению заложников.
Украина выдержала серию атак рф на региональные энергетические объекты в феврале - британская разведка
Несмотря на российские атаки на региональные энергетические объекты в феврале 2024 года, энергосистема Украины работает стабильно.
Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA
В рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила 17 место, а Даяна Ястремская и Марта Костюк улучшили свои позиции, поднявшись на 2 позиции до 31 и 32 места соответственно.
Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине
Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.
В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию
По результатам референдума, состоявшегося по инициативе профсоюзов, Швейцария проголосовала за 13-ю дополнительную пенсию и отклонила повышение пенсионного возраста.
Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика
Директора подрядной организации будут судить за присвоение более 200 тысяч гривен во время ремонта дорожек в киевском "Гидропарке".
Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта
Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.