Привласнив понад 250 тис. грн на ремонті укриття: на Київщині викрили директора товариства
Київ • УНН
Київська обласна прокуратура повідомила про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю. Його звинувачують у допомозі привласнення грошей із місцевого бюджету.
У Білогородці Київської області оголосили підозру директору товариства, який здійснював технагляд за ремонтом укриття в підвальному приміщенні багатоповерхівки й сприяв розтраті 250 тис. бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, пише УНН.
За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактами пособництва у привласненні чужого майна та службового підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України),
Деталі
Розслідуванням встановлено, що підозрюваний здійснював технагляд за ремонтом укриття в підвальному приміщенні багатоповерхівки на замовлення комунального підприємства Білогородської сільської ради Бучанського району.
Достовірно знаючи, що підрядник у звітній документації викривив інформацію про реальний обсяг наданих послуг та використаних будівельних матеріалів, він погодив та підписав акт приймання виконаних робіт. На підставі цього документа підряднику перераховано бюджетні кошти.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, підрядна організація безпідставно отримала зайві понад 250 тисяч бюджетних коштів.
Обвинувальний акт стосовно підрядника розглядається у суді.
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