Принц Гарри попробовал себя в скелетоне, развив почти 100 км скорость

Принц Гарри и его жена Меган посетили одну из самых быстрых бобслейных трасс в мире, где сейчас проходят тренировки к будущим "Играм Непокоренных". Там британский принц провел два заезда, скатившись по ледяной трассе на животе, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

В четверг в канадском городке Уистлер, принц Гарри дважды промчался вдоль бобслейной трассы на крошечных санках-скелетах со скоростью 99 км/ч. Накануне Гарри и Меган посетили тренировки Игр Непокоренных (состоятся в следующем году), с целью популяризации соревнований, которые Гарри основал для раненых или пострадавших военнослужащих и ветеранов. Как указывается, британский принц не удержался, чтобы самому не испытать санно-бобслейную трассу.

Меган наблюдала, как ее 36-летний муж дважды промчался вокруг трассы на головокружительной скорости на скелетоне и даже ударился о стену. Когда фотограф спросил ее, хочет ли она тоже покататься, она ответила "категорически нет".

Справочно

Скелетон - разновидность санного спорта, которая с 2002 года официально признана олимпийским видом спорта. Он представляет собой скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления, также называемых скелетоном (сконструированы в 1880-е годы в Швейцарии).

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