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Принц Гаррі спробував себе у скелетоні, розвинувши майже 100 км швидкість

Принц Гаррі спробував себе у скелетоні, розвинувши майже 100 км швидкість

Київ • УНН

 • 29879 перегляди

Принц Гаррі спробував покататися на скелетоні зі швидкістю майже 100 км/год під час відвідування траси для майбутніх Ігор Нескорених у Канаді.

Принц Гаррі та його дружина Меган завітали на одну з найшвидших бобслейних трас в світі, де зараз проходять тренування до майбутніх "Ігор Нескорених". Там британський принц провів два заїзди, скотившись по крижаній трасі на животі, передає УНН із посиланням на The Associated Press.

Деталі

У четвер в канадському містечку Вістлер, принц Гаррі двічі промчав вздовж бобслейної траси на крихітних санках-скелетах зі швидкістю 99 км/год. Напередодні Гаррі та Меган відвідали тренування Ігор Нескорених (відбудуться наступного року), з метою популяризації змагань, які Гаррі заснував для поранених або постраждалих військовослужбовців і ветеранів. Як вказується, британський принц не втримався, щоб самому не випробувати санно-бобслейну трасу.

Меган спостерігала, як її 36-річний чоловік двічі промчав навколо траси на запаморочливій швидкості на скелетоні та навіть вдарився об стіну. Коли фотограф запитав її, чи хоче вона теж покататися, вона відповіла "категорично ні".

Довідково

Скелетон - різновид санного спорту, що з 2002 року офіційно визнаний олімпійським видом спорту. Він представляє собою швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування, також називаних скелетоном (сконструйовані в 1880-і роки в Швейцарії).

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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