Короля Карла ІІІ побачили вперше на публіці після виявлення діагнозу раку
Київ • УНН
Король Карл III був помічений усміхненим і вітав прихильників у Лондоні на наступний день після того, як було оголошено, що він проходить лікування від раку.
Король Карл III і королева Камілла були сфотографовані в Лондоні, - вони посміхаючись, вітаючи прихильників у Лондоні. Напередодні Букінгемський палац оголосив, що Карл ІІІ лікується від раку, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Як вказується, автомобіль з королем Карлом і королевою Каміллою повернувся до Букінгемського палацу. Поява короля відбулася після зустрічі з його молодшим сином герцогом Сассекським, яка тривала близько 45 хвилин.
Королівський кореспондент Sky Лаура Бандок сказала, що зустріч між королем і Гаррі була "визначним моментом".
Королівське возз'єднання, але, можливо, не велике примирення. Хоча я вважаю, що той факт, що принцу Гаррі довелося подолати тисячі миль для тієї 45-хвилинної зустрічі — і майте на увазі, що вони не спілкувалися особисто протягом кількох місяців — означає, що це було важливо"
Принц Гаррі не планує зустрічатися з принцом Вільямом під час візиту до Великої Британії.
Після Букінгемського палацу королівське подружжя планувало поїхати до своєї резиденції в Сандрінгемі, пише видання, - там Карл ІІІ продовжить працювати.
Нагадаємо
Принцеса Кейт повернулася додому через два тижні після того, як перенесла операцію на черевній порожнині в лондонській лікарні.
Також УНН повідомляв, що у герцогині Йоркської Сари Фергюсон діагностували рак шкіри після лікування раку молочної залози, яке вона пройшла минулого року.